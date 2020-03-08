В ХМАО возбуждено уголовное дело по факту гибели детей при пожаре в частном доме

В Югре трое детей стали жертвами пожара, который мог возникнуть из-за несоблюдения правил эксплуатации электросетей.

Как сообщается на сайте СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в ночь на 8 марта в городе Югорске произошло «возгорание предназначенного для временного проживания строения».

При тушении пожара были обнаружены тела двух детей 2009 и 2012 годов рождения. «Кроме того, еще один четырехлетний ребенок от полученных ожогов скончался в медицинском учреждении, куда он был доставлен с его 48-летней бабушкой», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

РИА Новости со ссылкой на окружное управление МЧС пишет, что в качестве возможной причины трагедии рассматривается версия о нарушении правил эксплуатации электросетей.

В настоящее время идут следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств ЧП.