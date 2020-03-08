На сайт The Insider совершена DDoS-атака

Главред The Insider Роман Доброхотов сообщил о DDoS-атаке на сайт издания, передает «МБХ Медиа».

Сегодня сутра случилась хакерская атака на сайт The Insider, специализирующегося на расследованиях. Какое-то время он был недоступен, сейчас доступ уже восстановлен.

Доброхотов отметил, что у него есть соображения о причинах случившегося. Он считает, что «двумя главными подозреваемыми» являются тексты о российском влиянии на политику Кипра (расследование Cyprus Daily News) и о том, как президент Азербайджана Ильхам Алиев намерен передать власть своей супруге.