Более 20 человек остаются под завалами рухнувшего карантинного центра в Китае

Не менее десятка человек погибли при обрушении гостиницы в городе Цюаньчжоу восточной китайской провинции Фуцзянь.

Как сообщает телеканал CGTN, в больницы доставлены 38 пострадавших. Под завалами остаются 23 человека.

ЧП произошло накануне, 7 марта. Обрушилась гостиница из 80 номеров, в которой находились люди, вступавшие в тесный контакт с зараженными коронавирусом. Под обломками оказался 71 человек.

Отмечается, что на момент катастрофы в отеле проводились ремонтные работы. Здание было построено в 2013 году, в 2018-м его переделали под гостиницу. Площадь каждого из этажей составляет примерно тысячу квадратных метров.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 80 695 случаев заболевания COVID-19.

Ранее Sebesednik.ru сообщал, что в мире число зараженных коронавирусом превысило 106 тысяч, при этом около 60 тысяч человек уже вылечились, а порядка 3,6 тысячи умерли.