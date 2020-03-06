В Люблине отец больного ребенка сломал нос врачу, приехавшему в спецкостюме

В московском районе Люблино местный житель избил одного из врачей, приехавших на вызов по сообщению о его больном пневмонией ребенке, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

По информации РЕН ТВ, мужчина сломал фельдшеру нос, а также нанес сотрясение мозга и ушибы, придя в ярость из-за спецкостюмов, в который приехала команда медиков.

В Следственном комитете агентству сообщили, что по факту инцидента проводится доследственная проверка.

Напомним, что накануне вечером в Москве начал действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Подробно о принятых мерах ранее писал Sobesednik.ru: