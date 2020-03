Пять человек в Тунисе пострадали от самоподрыва боевика рядом с посольством США

Днем 6 марта в Тунисе боевик совершил подрыв вблизи контрольно-пропускного пункта посольства США. Радио Mosaique FM уточняет, что террорист прибыл на место взрыва на мотоцикле.

Пока ничего не сообщается о мотивах боевика и о том, к какой именно террористической организации он может иметь отношение. В результате теракта пострадали пятеро сотрудников службы безопасности дипломатического ведомства.

На официальном аккаунте посольства призвали граждан избегать места взрыва и отметили, что сотрудники аварийных служб уже действуют на месте.

Emergency personnel are responding to an explosion that occurred near the U.S. Embassy in Tunis. Please avoid the area and monitor local media for updates.