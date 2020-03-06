Пять человек в Тунисе пострадали от самоподрыва боевика рядом с посольством США

Днем 6 марта в Тунисе боевик совершил подрыв вблизи контрольно-пропускного пункта посольства США. Радио Mosaique FM уточняет, что террорист прибыл на место взрыва на мотоцикле.

Пока ничего не сообщается о мотивах боевика и о том, к какой именно террористической организации он может иметь отношение. В результате теракта пострадали пятеро сотрудников службы безопасности дипломатического ведомства.

На официальном аккаунте посольства призвали граждан избегать места взрыва и отметили, что сотрудники аварийных служб уже действуют на месте.