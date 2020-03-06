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06 марта, пятница

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[12:23]ВЦИОМ: россияне готовы к женщине-премьеру, но не президенту
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[11:46]Более тысячи казанцев могут оказаться в зоне затопления из-за ранней весны
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[11:11]Прокуратура в Коми ранее выявляла нарушения в шахте, где погибли двое рабочих
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05 марта, четверг

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[21:27]Белоусов заявил об отмене главного экономического форума в РФ из-за коронавируса
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Пять человек в Тунисе пострадали от самоподрыва боевика рядом с посольством США

Общество - Происшествия
15:12, 06 марта 2020

Днем 6 марта в Тунисе боевик совершил подрыв вблизи контрольно-пропускного пункта посольства США. Радио Mosaique FM уточняет, что террорист прибыл на место взрыва на мотоцикле.

Пока ничего не сообщается о мотивах боевика и о том, к какой именно террористической организации он может иметь отношение. В результате теракта пострадали пятеро сотрудников службы безопасности дипломатического ведомства.

На официальном аккаунте посольства призвали граждан избегать места взрыва и отметили, что сотрудники аварийных служб уже действуют на месте.

Рубрика: Происшествия

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