Прокуратура в Коми ранее выявляла нарушения в шахте, где погибли двое рабочих

Ночью в шахте «Воркутинская» двое рабочих погибли в результате выброса метана, сообщает ТАСС. 43 человека было эвакуировано на поверхность.

«Был выброс метана, газодинамическое явление. Резкий поток метана, который с ног может сбить, можно получить травмы и при этом создается непригодная для дыхания атмосфера. Но взрыва, вспышек, воспламенений не было. Система защиты сработала», — поясняет начальник пресс-службы АО «Воркутауголь» Андрей Харайкин.

Республиканское управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на производстве, повлекшее смерть двух лиц. В межрайонной прокуратуре по надзору в угледобывающей отрасли заявили, что ранее на производстве неоднократно выявляли нарушения.

На данный момент на предприятии приостановлена работа и проводится разгазирование горных выработок. Также отменены все развлекательные мероприятия на ближайшие дни.