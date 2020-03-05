Устанавливается лицо, отправившее письмо о "минировании" самолета Москва – Омск

Неизвестный сообщил о взрывном устройстве, якобы находящемся на борту Airbus А320, который вылетел утром из столицы.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Уточняется, что авиалайнер вылетел из Москвы примерно в 08:00. Когда самолет набрал высоту, на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное письмо о «минировании».

Отмечается, что экипаж воздушного судна решил не менять курс и произвести посадку непосредственно в аэропорту назначения.

В правоохранительных органах рассказали, что по прибытию самолета в Омск будет проведена проверка борта, и добавили, что угроза, скорее всего, носит ложный характер. «Все предполетные процедуры, включая досмотры пассажиров и самого самолета, были соблюдены», – заверил собеседник агентства. По его словам, в настоящий момент устанавливается лицо, приславшее сообщение о бомбе.

Во вторник, 3 марта, сразу два авиалайнера совершили экстренные посадки из-за сигналов о «минировании». Самолет, который направлялся из Владивостока в Москву, был вынужден сесть в Хабаровске, а в Перми приземлился авиалайнер, летевший в столицу из Новосибирска.