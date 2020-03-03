В Оренбурге мужчину арестовали за переломы пальцев мальчику-боксеру

В результате инцидента на лестничной площадке 12-летний житель Оренбурга получил травмы пальцев и спины, передает «Московский комсомолец». Юноша получил несколько ударов металлической трубой гардины от своего 32-летнего соседа.

Мать пострадавшего Ирина пояснила сетевому изданию «Провинция.ру», что нападению предшествовал словесный конфликт друзей мальчика с мужчиной. Дети находились в подъезде и играли на мобильных телефонах, что не устраивало местного жителя.

«Пока конфликт развивался словесно, мой сын ужинал дома. Затем последовало затишье. Когда сын вышел на площадку, появился сосед с трубой. Мужчина погнался за ребятами, они убежали. Потом пришел мой сын уже с травмами, сразу было видно, что дело плохо: пальцы были в разные стороны», — рассказывает Ирина.

Юноша укрывал руками свою голову во время нанесения побоев. Его мама рассказывает, что мальчик занимался боксом и планировал спортивную карьеру. Пока неизвестно, насколько полученные травмы повлияют на эти перспективы.

Мужчина же сейчас находится в статусе подозреваемого. Его арестовали до 28 марта. Возбуждено дело по статье УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета используемого в качестве оружия».