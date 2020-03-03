СК завел дело по факту убийства несовершеннолетним своего отца в Забайкалье

Подросток в ходе ссоры с отцом несколько раз выстрелил в него из ружья, в результате чего мужчина скончался на месте.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Забайкальскому краю, инцидент произошел накнуне, 2 марта. Молодой человек выстрелил в лицо и грудную клетку отца. По предварительным данным, преступление было совершено на фоне неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку»).

Председатель СКР Александр Бастрыкин, выступая сегодня на расширенном заседании коллегии ведомства, отметил рост детской и подростковой преступности. «Явно неблагополучной является ситуация с преступностью самих детей. В 2019 году выросло на 4% число совершенных несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений. Оно составило 10 тысяч эпизодов», – цитирует ТАСС главу СКР.

Сообщается, что всего в 2019 году в суды было направлено восемь тысяч уголовных дел в отношении несовершеннолетних. По мнению Бастрыкина, причинами деструктивного поведения подростков является, в частности, то, что дети предоставлены сами себе и проводят время без какого-либо надзора со стороны взрослых.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ФСБ пресекла подготовку массового убийства в образовательном учреждении Саратова. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяну Загороднюю, подростки, арестованные по подозрению в подготовке преступления, отрицают, что планировали нападение. Отмечается, что оба несовершеннолетних состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств.