Руководителя "Другой России" в Петербурге избили в подъезде собственного дома

Двое неизвестных мужчин спортивной формы напали на руководителя отделения «Другой России» в Санкт-Петербурге Андрея Дмитриева, передает «ОВД-Инфо».

Утром Дмитриев проводил дочь в детсад, а по возвращении домой его уже ожидали злоумышленники. Мужчины профессионально наносили удары. На шум в подъезде выбежали соседи, которые спугнули нападавших.

В травмпункте Дмитриев зафиксировал множественные ушибы и гематомы на теле и лице. В его планах обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

В незарегистрированной партии «Другая Россия» назвали это покушение политически мотивированный и отметили, что подобных попыток прессинга политактивситов давно не встречалось.