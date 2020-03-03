Лайнер рейса Новосибирск – Москва экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании S7, сигналивший о бедствии над территорией Удмуртии, благополучно приземлился в аэропорту Перми.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сайта FlightRadar24, а также пресс-секретаря международного авэропорта «Пермь» (Большое Савино) Евгения Кузнецова.

Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер S7, выполнявший рейс S72508, подал сигнал бедствия над Удмуртией. После этого самолет развернулся на 90 градусов и направился на экстренную посадку в Пермь.

Чуть позже стало известно, что воздушное судно изменило курс из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.