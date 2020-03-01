Задержан вооруженный москвич, отобравший у девятиклассника 40 рублей

1 марта на Неманском проезде в Москве правоохранители задержали мужчину 1992 года рождения, который подозревается в вооруженном ограблении школьника.

В пресс-службе столичного ГУ МВД рассказали, что мужчина, угрожая пистолетом, отобрал у ученика девятого класса 40 рублей. Подросток обратился в полицию, после чего злоумышленник был найден и задержан.

Источник в правоохранительном ведомстве отметил в разговоре с ТАСС, что против мужчины возбуждено уголовное дело, но в пресс-службе главка подтвердили лишь задержание.