Обвиняемый в наркоторговле покончил с собой в "Матросской тишине"

Представитель Московского управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что в СИЗО №1 в столице скончался 32-летний мужчина, обвиняемый в распространении наркотиков по 228 статье УК РФ. В ведомстве считают, что это было самоубийство.

Цыганков утверждает, что врачи не смогли обнаружить на теле жертвы следов насильственного преступления. Почему заключенный «Матросской тишины» решил покончить с собой неизвестно, передает «Интерфакс».

Он также отметил, что по факту смерти находящегося под арестом была организована служебная проверка.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru)