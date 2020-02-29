В Ульяновске перевернулся автобус с детской футбольной командой

Десять человек пострадали в ДТП на дороге «Солдатская Ташла - Кузоватово» в Ульяновской области. Водитель автобуса, перевозившего детскую футбольную команду, не справился с управлением и авто опрокинулось.

По данным пресс-службы правительства, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Шесть детей и один взрослый получили амбулаторную помощь. Со всеми пострадавшими работают психологи.

Губернатор региона Сергей Морозов поручил организовать оперативный штаб для организации помощи пострадавшим. Специальная комиссия займется выяснением всех обстоятельств ЧП и в том числе проверит соблюдение правил перевозки детей организацией.