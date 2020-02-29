Пострадавшие в перестрелке на Ямале не стали писать заявление в полицию

В городе Ноябрьске на Ямале четыре человека пострадали в ходе перестрелки в местном кафе, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу УМВД по ЯНАО.

Огонь был открыт по причине ссоры между двумя отдыхающими. Травматическое оружие использовал только один из агрессоров. Один из пострадавших получил ранение в спину, другой — в колено, еще два человека получили пули в живот.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь и сейчас им ничего не угрожает. В полицию обратились сотрудники медучреждения, но никто из раненых не стал писать заявление на злоумышленника, который скрылся с места преступления.