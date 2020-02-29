Пенсионера под Самарой парализовало на рыбалке

Вечером 28 февраля сотрудники Поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска в Самарской области прибыли по вызову к одному из водоемов на острове вблизи Безенчукского района, пишет CityTraffic.

Местный егерь вызвал службу в связи с тем, что 66-летний самарец во время рыбалки перебрал с алкоголем и его парализовало. Прибывшие на место спасатели погрузили пенсионера и доставили на берег, где его уже встречали сотрудники «скорой» и сын, который узнал о случившемся.

Частичная парализация произошла из-за отравления алкоголем. Уточняется, что пациент отказался от госпитализации.