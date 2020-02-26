В Ульяновске выясняются мотивы нападения 8-классника на учителя с ножом

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов взял под личный контроль ситуацию с нападением на 59-летнего педагога в одной из школ региональной столицы, пишет «Ульяновская правда».

15-летний подросток напал на учительницу с ножом утром 26 февраля. Юноша нанес удар женщине в живот и скрылся с места преступления, но позже был задержан у себя дома. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ранее молодой человек не состоял на учете.

«Врачи оказывают сейчас всю необходимую помощь и делают всё для скорейшего выздоровления педагога. Министерство образования вместе с администрацией города Ульяновска очень подробно разберут данный случай и доложат мне. Мы должны понять, что сподвигло ребёнка совершить этот поступок, как сейчас помочь», — заявил Сергей Морозов.

На месте работают представители городской администрации, Минобра, СК и прокуратуры.