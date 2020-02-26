К поискам пропавших в Сочи детей подключены более 200 человек и вертолет

Сотрудники МЧС исследовали 24 километра береговой линии в ходе поиска двоих унесенных в Черное море подростков.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. «Обследовано 24 километра береговой линии. Авиация МЧС провела облет 12,6 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении ведомства.

Об исчезновении несовершеннолетних стало известно накануне, 25 февраля. Сообщается, что 14-летние мальчики были снесены потоком воды, когда пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревское.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, поиски детей велись всю ночь на берегу, поскольку в море был сильный шторм. К утру погодные условия улучшились, и к поисковым работам были подключены два катера, беспилотник, а также вертолет Ка-32 МЧС России. Всего в операции задействованы 200 человек. Сообщается, что в поисках детей активно помогают волонтеры и казаки.

Прокуратура и СК ведут доследственную проверку по факту инцидента.