В Татарстане 18 человек отравились парами хлора в бассейне на базе отдыха

В бассейне на частной базе отдыха в Тукаевском районе Татарстана произошло массовое отравление парами хлора.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, в Камский детский медицинский центр Набережных Челнов были доставлены шестеро детей в состоянии средней тяжести, еще трое несовершеннолетних и девять взрослых направлены на амбулаторное лечение.

В мэрии Набережных Челнов уточнили, что инцидент произошел накануне, 22 февраля, на частной базе отдыха «Тонус» в Тукаевском районе Татарстана. Представитель мэрии рассказал, что в настоящий момент состояние госпитализированных стабильное, и отметил, что в обязанности исполнительного комитета Набережных Челнов не входит контроль за состоянием воды в частных бассейнах. По его словам, информация об инциденте направлена в Роспотребнадзор.