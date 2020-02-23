В столичном Люблине в здании рынка азиатких продуктов украли 4,3 млн рублей

Пресс-служба столичного главка МВД России сообщает о краже 4,3 миллиона рублей из павильона в здании возле торгово-ярмарочного комплекса «Москва» в Люблине.

По информации ведомства, в связи с обращением 48-летнего дизайнера было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Она заявила, что из павильона 2Р-45 по адресу Тихорецкий бульвар, дом 1, строение 6 неизвестные похитили 4 миллиона 378 тысяч 780 рублей, передает ИА «Москва».

Указанное строение расположено возле торгового комплекса, однако на схеме на его сайте оно не обозначено. По информации карты Google, в этом строении расположен рынок азиатских продуктов.