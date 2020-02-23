На трассе биатлонного комплекса погибла 29-летняя главред агентства "Камчатка"

Главный редактор государственного информационного агентства «Камчатка» Мария Нетребенко погибла при столкновении снегохода с деревом.

Как сообщается на сайте издания, трагедия произошла на территории биатлонного комплекса имени Фатьянова. Журналистка вместе со своей коллегой Лейсан Латыповой каталась на снегоходе после праздника «Берингия». По данным осведомленных источников агентства, транспортное средство врезалось в дерево. В результате столкновения находившаяся за рулем Нетребенко погибла, вторая девушка попала в реанимацию с тяжелыми травмами.

Мария Нетребенко приехала на Камчатку шесть месяцев назад. Ранее она работала в Хабаровске, Владивостоке. Некоторое время журналистка жила за рубежом.