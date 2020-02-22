Волонтеры и полиция в Курске нашли пропавшую в лесу на три дня женщину

В Курской области родственники пропавшей в лесу 49-летней женщины обратились в полицию после двухдневных самостоятельных поисков, пишет «МВД-медиа».

В организованных мероприятиях задействовали жителей окрестных населенных пунктов. Поиски продолжались и в ночное время. Для этого по периметру леса расположились автомобили с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

Женщину удалось обнаружить в 8 километрах от поселка, где она жила. Трое суток она голодала, а в качестве питья использовала растопленный снег. Спала пропавшая на собранных ветках. Сейчас ее доставлена в лечебное учреждение.