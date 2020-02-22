В Челябинске мужчина зарезал подростка, заступившегося за девушку

В ночь на 22 февраля в Челябинске задержали 25-летнего подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка, пишет 74.ru.

Юноша в компании друзей проводил вечер в одном из развлекательных заведений города. В результате ссоры в компании молодые люди разошлись и одна из девушек отправилась домой. К ней на улице начали приставать более взрослые мужчины. Молодые люди узнали об этом и отправились на помощь.

«Там, где всё случилось, были эти мужики. Они стали кидаться в нашу сторону с оскорблениями, и началась драка. Мальчики начали заступаться, а один из тех достал нож и пырнул сначала Илью, попав ему в область сердца, а затем его друга. Этот мужчина как будто под чем-то [наркотическим] был, прыгал там, носился», — рассказала свидетельница инцидента.

«Скорая» и полиция прибыли на место происшествия одновременно. Одного из молодых людей спасти не удалось, а другой юноша находится под наркозом без сознания, ему проведена операция.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый находится в ИВС и в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Семья погибшего юноши находится в тяжелом экономическом положении из-за болезни матери. Знакомые и родные подростка организовали сбор денежных средств на организацию похорон.