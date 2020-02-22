Эвакуированных после взрыва в Азове граждан разместят в муниципальной гостинице

При взрыве бытового газа в жилом доме в городе Азове Ростовской области погибли два человека, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Еще одна женщина госпитализирована с ожогами в шоковом состоянии.

Хлопок произошел в 10:55. Сейчас пожар в трехэтажном здании ликвидирован. 49 жильцов эвакуированы, а дом отключен от коммуникаций. По предварительным данным, не было нанесено урона несущим конструкциям постройки, повреждены только межкомнатные перекрытия.

Эвакуированных граждан планируют разместить в социальной гостинице, где их обеспечат питанием и вещами первой необходимости.

В ликвидации последствий ЧП были задействованы 16 единиц техники и 59 человек из силовых ведомств.