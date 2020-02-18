На Северном флоте идет проверка в связи с предполагаемым суицидом контрактника

Северный флот сообщил о гибели военнослужащего в Мурманской области, предположительно, в результате самоубийства.

Проверку по факту гибели молодго человека проводит командование Печенгского гарнизона совместно с правоохранительными органами, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СФ.

Сообщается, что 17 февраля военнослужащий по контракту не вышел на службу после выходного дня. Его тело без признаков насильственной смерти было обнаружено в квартире по месту проживания.

«По предварительным данным, причиной смерти стал суицид», – указывается в сообщении.

По данным информированного источника агентства, речь идет о военнослужащем 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригады.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)