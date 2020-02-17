В Красноярском крае идет проверка после смерти четырех человек в частном доме

В поселке Опытное поле Минусинского района Красноярского края обнаружены тела людей без признаков насильственной смерти.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, погибшими являются трое мужчин в возрасте от 36 до 39 лет, а также 34-летняя женщина.

Отмечается, что накануне, 16 февраля, компания распивала алкогольные напитки, после чего все четверо легли спать. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом: судя по всему, кто-то из погибших закрыл заслонку печи.

Точную причину трагедии должна установить судебно-медицинская экспертиза. Следователи начали проверку по факту произошедшего.