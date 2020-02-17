В Анкаре ранен директор школы, на которого напал один из ее сотрудников

В одной из средних школ Турции произошла стрельба, все ученики были экстренно эвакуированы, никто из детей не пострадал.

Инцидент произошел накануне, 16 февраля. Как пишет издание Hurriyet, сотрудник школы Мурат Экинджи открыл огонь в кабинете директора учебного заведения Шерафеттина Али Гюрюлера, который в результате нападения получил ранения и был госпитализирован. Сам нападавший попытался свести счеты с жизнью и скончался в больнице.

Всех учащихся школы эвакуировали в срочном порядке, пострдавших среди них нет.

Полиция и Министерство национального образования Турции начали расследования, передает ТАСС со ссылкой на заявление управления губернатора.

Причины нападения пока не сообщаются.

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