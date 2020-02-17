Омич заколол друга "на слабо", и, пряча улики, отрезал ему голову

СК по Омской области сообщил о задержании 51-летнего мужчины, который опроверг тезис своего 60-летнего приятеля, что ему «слабо» убить человека, несколько раз ударив его ножом, передает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 14 февраля в Омске. Двое мужчин беседовали, употребляя алкогольные напитки, однако в процессе гость был убит, после чего хозяин квартиры решил избавиться от тела своего знакомого и отрезал ему голову, «пытаясь скрыть следы преступления». Однако сделать это злоумышленнику не удалось, поскольку на кухню зашла жена и позвонила в полицию.

После задержания мужчина во всем признался следователям. На настоящий момент он арестован. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве.