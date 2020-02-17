Мужчина в Ростове с башенного крана требовал встречи с Путиным и Бастрыкиным

В ночь на 17 февраля в Ростове сотрудники полиции и МЧС сняли со строительного крана мужчину, который требовал встречи с президентом Владимиром Путиным и руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. В противном случае мужчина угрожал покончить с собой.

Переговорщик общался с мужчиной с соседнего здания. Гражданин утверждал, что пошел на такой шаг для привлечения внимания к несправедливому, по его мнению, тюремному заключению друга.

После снятия с крана мужчина доставили в отделение полиции. Сайт Donnews.ru пишет, что, предположительно, ранее этот человек устраивал подобное мероприятие на Ворошиловском мосту.

Летом 2019 года московский суд назначил два года лишения свободы предпринимателю Дмитрию Шалаю, который угрожал взорвать на Васильевском спуске газовый баллон, требуя встречи с Владимиром Путиным или директором Росгвардии Виктором Золотовым. Золотов тогда лично приезжал на встречу с бизнесменом, который жаловался на условия заключения в российских тюрьмах.