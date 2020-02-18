Фото недели: мемориал паре, убитой на калининградском рынке

В минувшую субботу на Центральном рынке Калининграда произошла стрельба. 63-летний Фазиль Бахрамов расстрелял торговавшую на рынке супружескую пару – Вадима Янголенко и Дарью Ефимову, а также ранил их сына.

Очевидцы сообщают, что Дарья была беременна. Убийца сначала ранил женщину. Она стала звать на помощь, и Бахрамов ее добил. После чего попытался покончить с собой. Позже он скончался в реанимации.

По версии следствия, причиной произошедшего стал конфликт из-за места на рынке. Супруги и стрелок давно конфликтовали на этой почве, писали друг на друга жалобы и даже обращались в суд.

Теперь на Центральном рынке Калининграда, на месте гибели Вадима и Дарьи, возник стихийный мемориал. Люди несут цветы к портретам супругов.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №06-2020 под заголовком «Фото недели».