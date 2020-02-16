С сыном расстрелянной в Калининграде пары работают психологи

На рынке в Калининграде вечером 15 февраля предприниматель расстерлял мужчину и женщину – своих конкурентов в торговле. В результате нападения семейная пара погибла.

Изначально утверждалось, что пара была лишь прохожими, пишет «Интерфакс». Вместе с ними пострадал их 13-летний ребенок, но сейчас он отправлен на амбулаторное лечение.

«РИА Новости» сообщает, что у семейства и у стрелявшего были торговые точки на рынке по продаже овощей. Предполагается, что злоумышленник действовал из личной неприязни. Он был госпитализирован после попытки совершить самоубийство. В больнице мужчина скончался.

Известно, что ребенок, который стал очевидцем смерти родителей, сейчас находится у бабушки и с ним работают психологи, о чем сообщает уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко.

Уточняется, что погибшая женщина была беременна. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. На месте работает группа криминалистов, передает ТАСС.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)