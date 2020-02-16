Охотнадзор и полиция изучают обстоятельства смерти амурского тигренка в Приморье

УМВД Приморского края начало проверку по факту смерти животного в районе села Гоголевка, пишет ТАСС. Сообщается, что молодой самец амурского тигра попал под колеса рейсового автобуса.

После получения травмы тигренок сбежал в лес. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и охотнадзора. Специалисты отправились на поиски животного в лес, где обнаружили пострадавшего тигра мертвым. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Амурский тигр является краснокнижным животным. Всего насчитывается порядка 580-600 его особей, которые обитают в Приморье и Хабаровском крае. Осенью 2019 года сообщалось, что ученым-биологам, экологам и волонтерам удалось добиться увеличения численности этих краснокнижных животных.