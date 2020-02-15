В Питере мужчина ограбил книжный магазин, заперев знакомую кассиршу в туалете

31-летний петербуржец выкрал дневную выручку в книжном магазине «Буквоед», передает РЕН ТВ.

Совершить преступление ему удалось благодаря знакомству с сотрудницей магазина. Мужчина прибыл за кассиршей в конце рабочего дня, когда та сдавала смену. Перед закрытием она отправилась в туалет, чем воспользовался злоумышленник. Он забрал ее телефон, саму девушку запер в туалете, достал из кассы деньги и скрылся.

Пока подозреваемый не задержан. Девушка смогла сообщить правоохранителям лишь марку и цвет автомобиля, на котором передвигается парень — черный Volkswagen. Где проживает знакомый, ей неизвестно.