20-летний житель в Нижегородской области напал на двоих с ножом

В городе Кстово Нижегородской области вооруженный ножом молодой человек напал на людей. Двое человек пострадали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Пострадавшие в результате нападения были госпитализированы. Один из них отправился домой после оказания медицинской помощи.

Полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, ранее судимый за покушение на частную собственность. Они прибыли на место проживания подозреваемого, но молодой человек отказывался открывать дверь и вел себя агрессивно. В результате дверь пришлось вскрыть и задержать гражданина вопреки его сопротивлению.

Сейчас в отношении задержанного уже составлен административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Разбирательства по факту вооруженного нападения будут начаты после проведения судебно-медицинской экспертизы.