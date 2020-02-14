В Подмосковье начата проверка после падения из окна 15-летней беременной девочки

В Московской области 15-летняя беременная девочка-подросток выпала из окна, передает РЕН ТВ.

Как сообщается, школьница выжила, однако после госпитализации службой скорой помощи медики выявили у неё множественные переломы, отмечает «Росбалт».

О состоянии плода ничего не говорится. Причины инцидента уточняются. По информации «5 канала», правоохранительные органы начали проверку.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что, по данным Росстата, в России в течение 2018 года ребенка родили четыре 12-летние девочки, 34 — тринадцатилетние, а 15-летними мамами стали 919 девочек.