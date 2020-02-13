Восемь украинцев стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Псковской области

Под Псковом в результате столкновения зарегистрированного на Украине микроавтобуса с грузовиком погибли восемь человек.

Как сообщает «Интерфакс», авария произошла на трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области в ночь на 13 февраля. По предварительным данным, водитель автобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и не смог вовремя перестроиться на свою полосу, из-за чего произошло лобовое столкновение с фурой.

В микроавтобусе находились девять человек, восемь из них, включая водителя, погибли. Сообщяется что все они были гражданами Украины.

В больницу доставили водителя грузовика и одного пассажира автобуса. Отмечается, что автобус был зарегистрирован в Украине, он направлялся в Киев.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), на месте происшествия находится начальник УМВД РФ по Псковской области Алексей Овсянников, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области. Агентство уточняет, что один из пострадавших – гражданин Белоруссии.