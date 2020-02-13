В Нидерландах взорвалось еще одно почтовое отправление, одна бомба обезврежена

В офисном здании в Амстердаме прогремел очередной взрыв, еще одна посылка с бомбой обезврежена в городе Лейден.

Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение полиции в Twitter, в результате инцидента один человек подвергся воздействию дыма, о других пострадавших не сообщается. В качестве предупредительной меры на месте находится бригада скорой помощи. Проводится расследование.

По предварительным данным, взрыв произошел в отделении банка ING.

Также сообщается, что сегодня посылка со взрывчаткой была обнаружена в городе Лейден. Саперам удалось нейтрализовать бомбу.



Накануне, 12 февраля, в Нидерландах прогремели два взрыва на почтовых отделениях. Уточнялось, что один из них произошел в центральном отделении сортировки почты банка ABN Amro в Амстердаме, второй – в отделении японской компании Ricoh.