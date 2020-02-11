В столице ищут пострадавших от действий мужчины, изнасиловавшего двух девушек

В Москве задержали и арестовали мужчину, который заманивал девушек в гостиницу, после чего насиловал.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Москве, в ходе предварительного расследования было установлено, что в августе 2019 года 38-летний мужчина познакомился с одной из пострадавших в соцсетях и предложил ей встретиться в отеле в Измайловском районе. После встречи в холле гостиницы он заманил ее в комнату, где изнасиловал.

В январе 2020 года мужчина совершил аналогичные действия в отношении другой девушки.

«Благодаря проведенному комплексу следственных и оперативных мероприятий следователями на территории гостиницы был задержан ранее неоднократно судимый мужчина», – говорится в сообщении ведомства. Указывается, что, «с учетом данных о личности обвиняемого следствие проверяет его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона».

СК просит тех, кто мог пострадать от действий арестованного, предоставить всю имеющуюся информацию.

Сейчас задержанного, фото которого опубликовали на сайте ведомства, заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 131 УК («Изнасилование») и части 1 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»).