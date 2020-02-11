В Риме задержали подростка с разбитой бутылкой, оскорблявшего туристов из КНР

Очевидцы в Риме обратились к полиции с сообщением об агрессивном поведении тинейджера на улице столицы по отношению к туристам из КНР, пишет MK.RU.

Инцидент произошел в воскресенье. Правоохранители задержали 15-летнего подростка, который с разбитой бутылкой в руке выкрикивал оскорбления в адрес группы туристов из Китая. Он обвинял их в том, что те привезли в Италию коронавирус.

Ранее сообщалось, что столичная полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении участника пранка на тему коронавируса. Молодой человек имитировал приступы в метро, которые соучастники розыгрыша квалифицировали как заражение новым штаммом инфекции, чтобы вызвать панику у окружающих.

По актуальным данным, от нового вируса в Китае излечились уже порядка четырех тысяч человек. Также 10 февраля сообщалось, что два выявленных случая заражения коронавирусом в России завершились выздороволением.