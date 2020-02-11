Жительница Сахалина провалилась вместе с полом в квартиру соседей снизу

В городе Анива Сахалинской области в одном из многоквартирных домов женщина провалилась сквозь пол в квартиру к соседям снизу, передает РИА «Сахалин-Курилы». В полу образовалась выемка, а у пострадавшей зафиксирована гематома.

Жалобы на строительные дефекты в доме поступают с момента начала его эксплуатации в 2016 году. Уточняется, что здание было отдано под заселение переселенцам из ветхого фонда.

Губернатор региона Валерий Лимаренко еще до инцидента поручил местным властям обследовать строение и выяснить, возможно ли исправить дефекты без переселения жителей. Сейчас мэрия судится с застройщиком, требуя от него исправить нарушения, допущенные при строительстве.

После случая с провалом пола местная администрация создала рабочую группу, которая будет курировать проблемную ситуацию. Планируется составить рекомендательный акт, по которому до конца лета в доме будет проведен капитальный ремонт.