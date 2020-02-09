На востоке Афганистана неизвестный застрелил двоих и ранил шестерых военных США

США и Афганистан расследуют инцидент в провинции Нангархар, в ходе которого погибли двое американских военнослужащих.

Само нападение произошло накануне, 8 декабря, в районе Шерзад. По информации газеты The New York Times, солдаты подверглись обстрелу во время совместных учений. Двое военных США погибли, еще шестеро получили ранения. Также сообщается о гибели афганских военных. Причины и мотив атаки пока не называются.

По словам представителя американского командования в Афганистане, полковника Сонни Леггетта, нападавший был одет в афганскую форму.

Отмечается, что ни одна из действующих в регионе группировок пока не взяла ответственность за случившееся.