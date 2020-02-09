Мотивом убившего 26 человек стрелка из Таиланда назвали обман с недвижимостью

В результате стрельбы в торговом центре в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда погибли 27 человек. Об этом пишет ТАСС.

Накануне, 8 февраля, сообщалось, что военнослужащий армии Таиланда убил своего командира и еще двоих человек, а затем отправился на автомобиле к торговому центру «Терминал-21», по дороге обстреливая местных жителей. Оказавшись в ТЦ, солдат вновь открыл огонь, взяв в заложники 16 человек.

Сотрудники силовых органов обнаружили стрелка в подвале здания. Спасти удалось восьмерых.

Издание Bangkok Post пишет, что военного ликвидировали около 09:00 по местному времени (05:00 по московскому). Им оказался 32-летний капрал Чакрапант Тхомма.

Общее число жертв инцидента, включая стрелка, составило 27 человек. Ранения получили, по последним данным, еще 57 прохожих.

Как заявил премьер-министр страны Прают Чан-Оча, военный пошел на преступление из-за личных проблем, которые были связаны с обманом при продаже недвижимости.

Премьер поручил замминистру обороны и командующему вооруженными силами Таиланда следить за ситуацией и расследовать причины трагедии, а также позаботиться о пострадавших и семьях жертв ЧП. Министерство здравоохранения объявило о сборе донорской крови для раненых в провинциях Накхонратчасима, Бурирам, Сурин и Чаяпхум.

По информации посольства РФ в Таиланде, россиян среди погибших и пострадавших нет.