Аэропорт Усинска временно закрыт после жесткой посадки самолета UTair

Пассажирский лайнер, на борту которого находились 94 человека, совершил жесткую посадку в Коми из-за проблем с шасси.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию. «При посадке в аэропорту Усинска у самолета UTair возникли проблемы с шасси. Лайнер остановился в пределах полосы. Экипаж и пассажиры не пострадали», – сообщили в ведомстве.

Ранее информированный источник агентства сообщал, что самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу.

В Росавиации отметили, что пассажиров высадили в штатном режиме. Сейчас устанавливается степень повреждения самолета. Там добавили, что самолет выполнял рейс по маршруту Москва – Усинск.

В Сети между тем появилось видео инцидента, снятое одним из пассажиров лайнера, передает «РИА Новости». На нем видно, как при ударе воздушного судна о землю с полок падают вещи, а также отрывается часть обшивки салона.

Пресс-служба администрации Коми сообщила, что после ЧП за медицинской помощью самостоятельно обратились два человека. Глава региона Сергей Гапликов поручил держать ситуацию на особом контроле и оказать всю необходимую помощь пассажирам и членам экипажа.

Из-за проведения работ по ликвидации последствий аварии аэровокзал временно закрыт.