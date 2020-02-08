Депутат Госдумы Хайруллин разбился в Татарстане на вертолете

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Айрат Хайруллин погиб 7 февраля в Татарстане в результате авиакатастрофы, пишет «Коммерсантъ».

Вертолет, которым пользовался политик, разбился при попытке совершить вынужденную посадку. Также на борту вертолета был помощник депутата и пилот, которые сейчас в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Предполагается, что причиной аварии могло стать обледенение судна и его попадание в снежный заряд. В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что вертолет произвел жесткую посадку на лед реки Кама. По предварительным данным, депутат находился непристегнутым в пассажирском салоне.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Среди версий произошедшего учитываются техническая неисправность, ошибка пилотирования и наблагоприятные погодные условия. В Росавиации склоняются к последнему.

Пилот перестал выходить на связь в 16:30, поэтому невозможно установить, в связи с чем было решено совершить посадку.

Церемония прощания с депутатом Хайруллиным проходит сегодня в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая в Казани, пишет ТАСС.