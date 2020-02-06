СК возбудил дело из-за брошенного в окно Московского суда "коктейля Молотова"

В пресс-службе СК РФ по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела о поджоге здания Никулинского суда в ночь с 5 на 6 февраля, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что следствию пока не удалось установить личность преступника, который поджег кабинета районного суда. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, пожар не нанес значительного ущерба, документы также не пострадали.

По данным «Интерфакса», неизвестный сперва разбил окно, после чего кинул в один из залов заседания бутылку с зажигательной смесью.

«Сегодня около 5:15 поступила информация о возгорании в пятиэтажном здании Никулинского районного суда Москвы по адресу: Мичуринский проспект, 17. Прибывшие пожарные установили, что кто-то разбил окно на первом этаже в кабинете судебных заседаний и кинул бутылку с зажигательной смесью», — передает агентство слова источника.

Также сообщается, что огонь был быстро ликвидирован прибывшими на место пожарными, которых вызвали охранники, находившиеся в здании.