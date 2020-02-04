В России раскрыта сеть мошеннических автосалонов, причинивших ущерб на 100 млн

Пресечена деятельность преступного сообщества, члены которого подозреваются в мошенничестве при реализации автомобилей.

«Установлено, что злоумышленники действовали с 2017 года на территории Москвы, Белгорода, Орла и Курска. Они зарегистрировали несколько юридических лиц и арендовали помещения, в которых организовали автосалоны», – цитирует ТАСС представителя МВД Ирину Волк. По ее словам, совокупный ущерб от действий мошенников превысил 100 миллионов рублей.

Сообщается, что подозреваемые брали у клиентов автомобили с необходимыми документами, обещая продать машины за короткое время на выгодных условиях. В итоге автовладельцы оставались без транспортных средств и без денег. «Всего от противоправных действий пострадало более 300 человек», – отметила Волк.

Возбуждены уголовные дела по статьям 159 («Мошенничество») и 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ.

В настоящее время арестованы шесть подозреваемых, два человека объявлены в розыск. Устанавливаются другие возможные участники преступного сообщества.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что МВД предлагает привлечь привлечь к борьбе с мошенниками на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности частных сыщиков.