Двое погибли в ДТП с автобусом под Воронежем, один человек попал в реанимацию

Жертвами столкновения микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области стали два человека, еще трое госпитализированы.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, авария произошла в 05:50 на 655-м километре трассы М-4 «Дон» в Павловском районе области. По предварительным данным, Mercedes Benz Sprinter выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАЗ.

В ведомстве сообщили, что погибли два пассажира микроавтобуса, еще три человека получили различные травмы.

По данным ТАСС, погиб 49-летний водитель Mercedes и пассажир, один из пострадавших находится в реанимации.

Уточняется, что автобус следовал из Москвы в Ставрополь. Всего на момент ДТП в нем находились девять пассажиров и два водителя.