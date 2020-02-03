В Марий Эл глава районного ГИБДД насмерть сбил человека на служебной машине

В СУ СК РФ по Марий Эл подозревают начальника отделения ГИБДД в Звениговском районе в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба регионального СК.

Как считают в ведомстве, 37-летний сотрудник МВД на служебной машине попытался совершить обгон трактора, но «не учел дорожные и метеорологические условия», в результате чего не справился с управлением и сбил чистившего снег работника.

По данным «Интерфакса», были сбиты двое: один скончался на месте, а второй был госпитализирован.

Следственные органы возбудили по факту аварии дело по части 3 статьи 264 УК РФ, которая подразумевает нарушение правил дорожного движения, «повлекшее по неосторожности смерть человека».