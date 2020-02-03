В Королёве пациент угрожал врачу гранатой, требуя выписки

В городе Королёве сотрудники полиции задержали мужчину, который требовал от врача больницы отпустить его домой, угрожая взрывом гранаты, пишет «Медвестник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Задержанным оказался 43-летний житель Балашихи, который ранее уже был судим. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В результате инцидента из здания больницы пришлось эвакуировать медицинский персонал и пациентов. На место прибыли взрывотехники. Полицейские обнаружили среди личных вещей буйного пациента предмет, визуально похожий на гранату. Он отправлен на исследование в экспертно-криминалистический центр.