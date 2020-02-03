Индиец ездил в Тверской области пьяным, ссылаясь на то, что в Индии это законно

На автодороге Тверь – Бежецк полицейские задержали 27-летнего студента тверского медицинского университета, являющегося гражданином Индии, пишет «ТИА».

Водитель оказался пьяным. В суде он утверждал, будто не знал, что в России нельзя водить авто в состоянии алкогольного опьянения. Он предполагал, что здесь, как и в Индии, можно управлять машиной, выпив немного спиртного.

Однако выяснилось, что ранее мужчина уже был судим в РФ по административной статье за подобное нарушение.

Суд признал его виновным и назначил 180 часов обязательных работ. Также гражданин Индии лишился водительских прав на два года.